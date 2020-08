Laura Keller mostra barriga 16 dias após o parto e desabafa sobre peso: Confesso que achei que perderia mais

19/08/2020 | 15:11



Laura Keller recentemente revelou que engordou 23 quilos durante a gravidez de seu primeiro filho, Jorge Emanuel, fruto da relação com Jorge Sousa, e nesta quarta-feira, dia 19, abriu o jogo sobre a perda de peso após a gestação.

A ex-Power Couple publicou no Instagram algumas fotos exibindo a barriga pós-parto e começou a legenda do post dizendo que achava que perderia mais peso após o nascimento do filho. Ela também disse que ainda não está conseguindo se dedicar aos exercícios físicos, por causa da rotina puxada com o recém-nascido.

16 dias pós-parto e pesando 77 quilos. Confesso que achei que perderia mais logo após o nascimento do Jorge Emanuel, e confesso que ainda não peguei firme na dieta. Estou tendo noites longas e sono curto e o que me conforta é comer um misto quente e café com leite pela manhã e a tarde um docinho pra animar.

Laura continuou, dizendo que não acha que dará conta da rotina de exercícios e da rotina de cuidados com Jorge, mas que aos poucos está voltando à vida normal, sem se cobrar muito.

As porções já foram diminuídas e certas trocas feitas. Meus pontos já não incomodam mais e isso está me animando para voltar a malhar, mas aí eu paro e penso: se eu voltar a rotina de malhação vou dar conta da rotina do bebê? Enfim, estou aos poucos voltando à normalidade, sem exageros e sem pressa.