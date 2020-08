Sharon Stone compartilha vídeo da irmã com lúpus lutando contra o coronavírus: - Ela não está indo bem

19/08/2020 | 15:11



Sharon Stone fez um desabafo emocionante em seu perfil do Instagram. A atriz contou que sua irmã, Kelly Stone, havia testado positivo para a Covid-19 - e que a situação é ainda mais preocupante já que está no grupo de risco do vírus por ela ter lúpus, uma doença inflamatória autoimune que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e cérebro.

- Como muitos de vocês sabem, eu postei sobre minha irmã estar no hospital em uma ala para Covid. Ela tem lúpus e está lutando por sua vida. Eu não informei vocês que o marido dela, Bruce, também está em uma ala para Covid, no mesmo hospital, lutando por sua vida. Eles ficaram em casa pelo tempo que conseguiram. Em Montana, onde eles vivem, você não pode ser testado a menos que esteja apresentando sintomas, e você não recebe o resultado de seu teste até cinco dias. Além disso, as pessoas que eles entraram em contato, como a minha mãe, que teve dois ataques cardíacos, cinco stents e um marcapasso nos últimos cinco meses, não conseguiu fazer o teste, porque ela não apresentava sintomas - mesmo se ela fosse assintomática e pegasse a Covid do contato que teve com eles.

A artista ainda confessou que perdeu pessoas próximas para a doença.

- Eles continuam dizendo que os riscos são muito poucos, que você pode não morrer e que ficará tudo bem. Mas estou te contando o que está acontecendo na minha família. Minha avó morreu de Covid. Minha madrinha morreu de Covid. Minha irmã e o marido dela estão lutando por suas vidas e minha irmã não está indo bem. Eles não puderam dar um remédio à ela até que ela chegasse no hospital, porque a lei age dessa forma lá. Não tinha ninguém para ajudá-los enquanto eles estavam sozinhos em casa, porque nenhuma enfermeira poderia ir para lá, já que não tem testes. Quando eles dizem que estão testando todo mundo, eles estão mentindo.

Na última terça-feira, dia 18, Sharon ainda compartilhou um vídeo da irmã, Kelly, lutando para respirar e vencer o novo coronavírus. Veja abaixo:

- Eu imploro para que vocês saibam que isso é real. Estou ofegante em cada respiração com o oxigênio. Por favor, façam isso pelas pessoas que vocês amam. Lute por mais testes, mais máscaras, exija que todos usem máscara. Você nunca irá querer se sentir assim, eu garanto. Eu apenas tenho amor no meu coração. E ele está quebrado pelas pessoas que não podem respirar.

Na tarde desta quarta-feira, dia 19, Kelly informou que está no seu décimo sétimo dia de vírus, mas que está se sentindo um pouco melhor. Ela disse que há momentos onde se sente pior e que esta semana está com dificuldades para respirar, mas que ainda assim se sente melhor do que na primeira semana. Tomara que ela e o marido se recuperem, não é?