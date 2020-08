Mel Maia desabafa sobre dieta e diz: - Não estou me sentindo 100% com o meu corpo e nem minha saúde mental

19/08/2020 | 15:10



Mel Maia desabafou em suas redes sociais sobre as dificuldades da reeducação alimentar. Na última quinta-feira, a atriz, de 16 anos de idade, falou no Instagram Stories sobre a vontade de burlar a dieta para comer doces.

- Poxa, estou com muita fome! A minha mãe está fazendo a minha comida, mas estou com vontade de comer um bolo de chocolate. Um bolo de cenoura com chocolate... Gente, socorro! Quero um doce, mas estou de dieta.

Mel também fez uma sessão de perguntas e respostas nas redes sociais, e ao ser questionada sobre se sentir realizada, contou que durante a quarentena não está se sentindo totalmente satisfeita com alguns pontos de sua vida.

- Me sinto realizada em saber que tenho as minhas amigas, minha família e meu trabalho, que gosto muito. Mas, tirando isso, nessa quarentena ninguém está se sentindo 100%, acho. Eu, pelo menos, não estou me sentindo 100% com o meu corpo, com a minha saúde mental.

A atriz, no entanto, finalizou dizendo que não está com nenhum problema sério, só fazendo mudanças em sua vida.

- Isso não significa que não esteja me sentindo bem e feliz. É que aconteceu tanta coisa nessa quarentena! Tanta coisa. O meu corpo está mudando, meu rosto, minha mente, meu ciclo de amizades estão mudando.