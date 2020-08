Luisa Sonza fala sobre boatos de traição e responde se tem crush em Vitão: - Ele é uma pessoa muito especial pra mim

19/08/2020 | 15:10



Na última terça-feira, dia 18, Luisa Sonza foi entrevistada pela youtuber Foquinha e falou abertamente sobre sua vida pessoal e seus relacionamentos. A cantora, solteira desde abril deste ano quando se separou de Whindersson Nunes, revelou que não é o tipo de pessoa que tem muitos affairs, e que chegou a ser procurada por pretendentes depois do término:

- Chega uma galera, mas não. Eu dificilmente fico solteira. Os dois relacionamentos na minha vida foram de dois anos e cinco anos e ainda casei. Sou muito casamenteira, tenho de me envolver para ter alguma coisa. Não sou muito da pegação. Queria muito ser, mas não vinga. Não consigo ser assim. Eu já aceitei o jeito que sou. Aceitei que sou canceriana e me apaixono rápido.

Ainda sobre o assunto affairs, Luisa foi confrontada por Foquinha, que já havia entrevistado Vitão anteriormente, e descobriu que o cantor tem um crush por Sonza. Buscando saber se o sentimento era recíproco, a youtuber cutucou Luisa, que desconversou:

- Ele é uma pessoa muito legal, né?! Uma pessoa muito especial pra mim. Muito especial, ele é muito bonito. Tudo certo.

A cantora também falou sobre os boatos de que ela e Vitão estariam juntos há algum tempo, que inclusive insinuavam que Luisa estaria traindo Whindersson com o cantor desde 2019, e que esse teria sido um dos motivos do término do casal:

- O que é verdade eu não tenho problema. Mas é aquela história, quando começam a inventar umas coisas muito fora do ar, tipo assim, esses negócios de traição, de eu estar com o Vitor desde 2019, sabe?! Por isso que eu nem gosto de tocar nesses assuntos, porque é tão fora do ar, tão ridículo. Agora que eu tô solteira, o que quiser especular e o que não quiser pra mim, eu não me importo. Estou solteira e faço o que eu quiser da minha vida.

Esses boatos, aliás, fizeram com que Luísa sofresse uma série de ataques machistas na web, principalmente depois que sua música com Vitão, Flores, foi lançada. Apesar disso, ela garante que já estava esperando esse tipo de reação:

- Eu já tô acostumada, né?! Falam de qualquer coisa que eu faço. É aquela coisa, vou fazer meu trabalho e acabou. Falem, tudo bem, vai dar mais buzz mesmo.