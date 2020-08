Gal Gadot e Kenneth Branagh estão no trailer de 'Morte no Nilo'

19/08/2020 | 15:00



Ainda sem data de estreia, o filme Morte no Nilo vem despertando curiosidade dos amantes do cinema, de um bom suspense de Agatha Christie, claro. Para satisfazer um pouco o público, vale dar uma conferida no trailer que foi divulgado.

Adaptação de mais uma obra da dama do suspense, Morte no Nilo conta com direção de Kenneth Branagh, que também comandou o longa anterior, Assassinato no Expresso do Oriente (2017).

Além de dirigir a produção, Branagh volta a interpretar o astuto detetive belga Hercule Poirot, que agora terá de investigar um misterioso assassinato da bela e rica Linnet Ridgeway Doyle (Gal Gadot). O crime ocorre dentro de um cruzeiro pelo rio Nilo, no Egito.

O roteiro é de Michael Green e elenco conta ainda com Armie Hammer, Letitia Wright e Tom Bateman.