19/08/2020 | 13:50



O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira, 19, sanções contra duas empresas do setor de aviação dos Emirados Árabes Unidos em virtude de suas relações com o Irã. Em comunicado, o Departamento do Tesouro indicou que as punições são impostas por elas terem auxiliado na logística da iraniana Mahan Air, já denunciada pelo Departamento de Estado por vínculos com grupos terroristas.

As ações atingem a Parthia Cargo e a Delta Parts Supply, bem como o proprietário da Parthia, Amin Mahdavi.