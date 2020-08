Márcio da Farmácia decide apoiar Pretinho à Prefeitura de Diadema

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



19/08/2020 | 13:44



O deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) decidiu apoiar a pré-candidatura do presidente da Câmara de Diadema, Pretinho do Água Santa (DEM), à Prefeitura na eleição deste ano. O anúncio oficial está programado para esta quinta-feira, às 11h.

Depois de o prefeito Lauro Michels (PV) apostar as fichas em Pretinho para a sucessão, Márcio não demonstrou otimismo com a pré-campanha do democrata. Em reunião realizada há dois meses, chegou a sugerir que seu grupo teria dificuldade em embarcar de cabeça no projeto governista com Pretinho à frente.

A postura criou mal-estar no governo, algo que já vinha dentro do núcleo duro do Paço desde quando Márcio havia declinado de ser o candidato governista neste ano. Eleito vice-prefeito em 2016 ao lado de Lauro, Márcio era o plano A do grupo para a sucessão. O primeiro passo era elegê-lo deputado estadual em 2018, o que se configurou. Depois, o parlamentar evitou assumir candidatura municipal dizendo ter problemas de saúde a tratar e também por querer cumprir seu mandato na Assembleia Legislativa.

Dentro do alto comando do governo, que até hoje reluta em digerir o fato de Márcio não ter assumido a campanha majoritária deste ano, o apoio é visto com alívio, mas há quem espere adesão de corpo e alma na corrida eleitoral pró-Pretinho. O comentário recorrente no Paço é que os problemas de saúde de Márcio não têm impedido o deputado de percorrer o Estado em eventos do Podemos, de ir às ruas defender a reeleição de Márcio Júnior (Podemos), seu filho, como vereador ou de atender na farmácia que possui na região central da cidade.

O apoio declarado de Márcio será feito sem a condição de modificação da chapa. Na semana passada, especulou-se que o Podemos poderia exigir a indicação da vice de Pretinho, função sob responsabilidade hoje da ex-deputada estadual Regina Gonçalves (PV). O nome da ex-vereadora Marion Magali de Oliveira (Podemos) foi comentado, mas descartado – Pretinho também demonstrou resistência nessa parceria e sustentou aliança com Regina.