Busca por viagens volta a crescer no Brasil

A procura por viagens a destinos brasileiros se intensificou ao longo do mês de julho. Dados do Expedia Group não só confirmam a tendência de buscas por hospedagens em datas mais próximas – reflexo das incertezas geradas pela pandemia do novo coronavírus –, mas mostram também que, recentemente, o viajante brasileiro ficou mais animado em viajar.

Viagens no Brasil

Ao longo de julho, a busca por viagens no Brasil para os meses de agosto a outubro teve crescimento médio de cerca de 30% a cada semana, sempre em comparação com o período medido anteriormente. Além disso, as consultas para o período mencionado foram, ao longo de julho, 100% maiores do que as realizadas para os meses de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021 – alta temporada do turismo brasileiro.

Na semana iniciada em 20 de julho, especificamente, o crescimento foi ainda mais expressivo: de aproximadamente 50% sobre os sete dias anteriores, para viagens entre agosto e outubro.

Embora o mês de agosto tenha sido o mais procurado, houve também altas de quase 40% nas buscas para hospedagens em setembro e outubro – mostrando que, aos poucos, a confiança para marcar uma viagem com uma antecedência um pouco maior está voltando.

De toda a procura por hospedagens em destinos brasileiros, 75% foi realizada por viajantes domésticos. Da parcela que veio do exterior, os Estados Unidos foram o país com a participação mais expressiva, com pouco mais que 10% do total.

Principais destinos

Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades mais procuradas para viagens no Brasil, segundo o estudo. No entanto, destacam-se também destinos conhecidos pelo apelo regional, como Gramado (RS), Campos do Jordão (SP), Monte Verde (MG) e Ilhabela (SP). Isso reitera o fato de que os deslocamentos mais curtos e feitos de carro estão ganhando espaço na tomada de decisão.

As buscas por viagens a Gramado em agosto cresceram em torno de 70% entre a 1ª semana de julho (iniciada em 29 de junho) e a que começou no dia 20. Já as procuras para Campos do Jordão, também em agosto, quase triplicaram, na mesma comparação.

Veja a lista do Expedia Group com os 10 destinos mais procurados no Brasil, ao longo de julho, para hospedagens entre agosto e outubro:

