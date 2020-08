Mariah Carey surpreende ao anunciar lançamento de novo álbum: Grata a vocês

19/08/2020 | 13:10



Mariah Carey pegou os fãs de surpresa! A cantora anunciou que irá lançar um novo álbum no dia 2 de outubro deste ano! Através das redes sociais, a cantora contou que o projeto, intitulado The Rarities, será em comemoração aos 30 anos de sua carreira.

A estrela também já divulgou a capa do novo álbum, que está em pré-venda na internet. Ele será duplo e o primeiro contará com 15 faixas, incluindo músicas nunca lançadas antes. A única faixa que teve o título revelado é Save The Day, uma parceria dela com Lauryn Hill. Já o segundo disco do projeto terá versões ao vivo de músicas já conhecidas pelo público.

Esta é para vocês, meus fãs. É para nos celebrar e agradecer por anos de puro amor e apoio. Sou muito grata a vocês!, escreveu ela ao anunciar a novidade.

Esse será o sexto álbum de Mariah, que pela última vez havia lançado o disco Caution em novembro de 2018.

Ainda em comemoração aos 30 anos de carreira, Mariah também decidiu lançar um livro de memórias, que se chama The Meaning of Mariah Carey. A publicação deverá estar disponível para compra no dia 29 de setembro.