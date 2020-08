Casamento de Perlla, ex-A Fazenda chega ao fim após cantora dar golpe financeiro no marido

19/08/2020 | 13:10



O casamento da cantora Perlla, que participou de A Fazenda, terminou de forma polêmica segundo informações do jornal Extra! Uma fonte ligada à artista contou para a publicação que Cássio Castinhol resolveu dar um fim no casamento depois de levar um golpe financeiro de dez mil reais da própria esposa.

- Ele administrava uma empresa de um aplicativo, e Perlla o tirou do negócio, o deixando sem nada. Revoltado, ele saiu de casa, contou o informante.

Para a publicação, Cássio confirmou a separação e disse que irá se pronunciar no momento certo. A cantora, por sua vez, se mantém calada diante das especulações, mas as fotos com o marido sumiram das redes sociais.

Essa é a segunda vez que Perlla e Cássio se separam. Eles estavam juntos há nove anos e são pais de duas crianças. No ano passado, eles ficaram separados por seis meses, logo depois ela deixar o reality show da Record TV. Durante o breve término, eles se envolveram com outras pessoas. O músico teve um affair com a professora de uma de suas filhas, enquanto Perlla viveu um romance com Yuri Durães, de 21 anos de idade. O primeiro término aconteceu após rumores que a cantora teria se envolvido com Aloíso Chulapa, que também esteve em A Fazenda.