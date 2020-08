Cantor sertanejo Cauan minimizou a gravidade do coronavírus antes de ser infectado pela doença

19/08/2020 | 13:10



O cantor Cauan, da dupla com Cleber, segue internado em estado grave após contrair o novo coronavírus. Ele, que tem 38 anos idade, foi transferido de hospital duas vezes desde que foi hospitalizado no dia 12 de agosto e vem recebendo muito apoio de amigos nas redes sociais.

O estado de saúde de Cauan tem preocupado os fãs e amigos famosos, já que o cantor inspira bastante cuidado. Porém, parece que, antes de ser internado, ele minimizou a gravidade e a chance de ser infectado pela doença. Um vídeo do cantor sertanejo falando sobre o assunto acabou viralizando nas redes sociais.

- Peita, coronavírus! Vem em nós!, disse o cantor, olhando na direção do celular que o gravava.

No registro, é possível ainda ouvir uma referência feita ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que publicou um decreto estadual para determinar regras de distanciamento social.

- Peita aqui Caiado, aqui não filho, aqui nós não pegamos o bicho não.

Cauan, que começou a ter os sintomas da Covid-19 no dia 7 de agosto, foi diagnosticado com a doença no dia 10 e internado no dia 12. Três dias depois, no último sábado, dia 15, ele precisou ser transferido para outra unidade de saúde por precisar de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de pacientes com coronavírus. Agora, Cauan está no hospital Anis Rassi.

A assessoria de Cauan afirmou que o vídeo noticiado pelo jornal Extra foi gravado em março deste ano. Um boletim atualizado do cantor também foi divulgado nesta quarta-feira, dia 19.

Cauan Máximo continua internado na UTI, em estado grave, mas mantém-se estável e com quadro clínico mantido. Está em uso de oxigenioterapia contínua (24h por dia). Os exames de laboratório não mostraram mudanças significativas de ontem pra hoje. Não fez nova tomografia, que o será nos próximos dias, a critério da equipe médica. Agradecemos a todos os fãs, amigos e à imprensa pelo carinho com o Cauan neste momento tão difícil, pra ele e pra todos. Solicitamos que continuem as orações e as mensagens positivas, o que é importante para a recuperação dele. Estamos confiantes na cura do nosso amigo.