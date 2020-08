Foto antiga de Gusttavo Lima beijando affair viraliza e ex-ficante se pronuncia: - Conversávamos todos os dias

19/08/2020 | 13:10



Essa semana, duas fotos antigas de Gusttavo Lima viralizaram nas redes sociais. Em um dos registros, ele aparece sentado ao lado de uma garota, segurando um violão, e no outro os dois foram clicados se beijando. De acordo com o colunista Leo Dias, as imagens são de mais de dez anos atrás e foram tiradas em Paraíso do Tocantins, cidade a 69 km da capital, Palmas, e a garota seria a esteticista Rejane Montelo, de 27 anos de idade, moradora de Uberlândia, Minas Gerais.

Em conversa com o colunista, Rejane confirmou que aquele seria o registro do primeiro encontro dos dois, época em que tinha apenas 16 anos de idade, e que eles mantiveram um relacionamento virtual até Gusttavo alcançar fama nacional:

- Quando eu conheci o Gusttavo Lima, ele estava fazendo show no estado em que eu morava, Tocantins, e nos conhecemos dentro da boate. Ali ficamos e não nos desgrudamos mais a festa inteira. A gente saiu dali e foi para uma lanchonete. Trocamos MSN na época. Dali em diante, nunca mais o vi. Mas conversávamos todos os dias e tínhamos planos de nos encontrar. Nunca mais aconteceu. Ele explodiu e foi aí que nunca mais tive contato mesmo.

As imagens se tornaram virais pouco após a live do cantor no Amazonas, na qual ele afirma que sua primeira namorada o trocou por um garoto que tinha uma moto, enquanto ele tinha apenas uma bicicleta:

- Eu lembro que a minha primeira namorada, isso é coisa de 15 anos atrás. Ela me trocou por um cara que tinha uma Honda Biz e eu tinha uma Monark, uma bicicleta. E as coisas foram acontecendo. E hoje, graças a Deus, eu arrumei a mulher mais linda do mundo, mais maravilhosa. Ela apostou em mim, disse, se referindo ao seu relacionamento com Andressa Suita.

Apesar da coincidência, Rejane negou que fosse ela a pessoa citada pelo cantor:

- Ele chegou a me mandar foto do primeiro CD dele, mas sou apenas a menina da foto na lanchonete e não a namorada da Biz. Essa história que ele conta da ex dele não sou eu, não. Fui apenas uma ficante e, na época, morávamos em estados diferentes.