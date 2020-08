Nego do Borel fala sobre relacionamento com Duda Reis: - A gente pretende ter filho, a gente pretende casar

19/08/2020 | 13:10



Nego do Borel marcou presença no Luciana By Night, programa da RedeTV! que é apresentado por Luciana Gimenez! Na atração, ele abriu o jogo e deu detalhes sobre o seu relacionamento com Duda Reis que, apesar de alguns problemas recentes, está indo muito bem. Primeiro, o funkeiro, que teve coronavírus, elogiou a beleza da amada - a atriz, inclusive, fez recentemente alguns procedimentos estéticos:

- Eu tô tentando ficar bonito igual a ela porque para acompanhar tá difícil! Às vezes a gente tira uma foto e eu falo: caraca, alguma coisa não está legal nessa foto!, brincou.

Em seguida, ele, que estava em uma maré de azar, disse:

- Ela gosta [de mim], ela é muito gente boa. A gente se dá muito bem. E nessa quarentena a gente já está há uns cinco meses morando juntos e a gente se dá muito bem. Ela é muito bonita, de verdade.

E ainda revelou uma vontade:

- A gente pretende ter filho, a gente pretende casar.

Nego ainda contou que Duda é a mais ciumenta da relação:

- Ela é mais ciumenta. Hoje graças a Deus a gente se dá muito bem e a gente tem uma confiança um no outro enorme. Ela tem a senha do meu telefone. Ela mexe a hora que ela quiser, não tem problema. E a gente se dá muito bem, ela é tranquila, ela não fica mexendo, ela é bem tranquila. A gente é muito parceiro, a gente conversa bastante. Eu ensino para ela um pouco do que eu aprendi. Eu ensino mais a realidade do mundo, as maldades, que ela não tem muito, ela tá aprendendo. E ela me ensina mais as teorias, as coisas mais inteligentes.

Até Luciana elogiou o casal:

- Eu shippo o casal total, eu sou realmente fã.

Fofos, né?