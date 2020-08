VW Polo e Virtus 2021 ganham nova roda de 18 polegadas

Leo Alves

Do Garagem360



19/08/2020 | 12:48



A Volkswagen anunciou a linha 2021 da dupla Polo e Virtus. Sem nenhuma alteração visual na carroceria dos modelos, a principal novidade foi a inclusão das rodas de 18 polegadas na versão GTS dos modelos. Ela passa a ser oferecida como opcional por R$ 1.470.

VW Polo e Virtus 2021

Outro item que passa a equipar a versão GTS de ambos é o rebatimento elétrico dos retrovisores externos, que agora vem de série na linha esportiva. O equipamento também passa a equipar a versão Highline de Polo e Virtus.

No outro extremo da tabela de preços, a versão 1.0 do Polo, a mais em conta do modelo, ganhou o sistema multimídia Composition Touch de série e volante multifuncional.

Preços e versões

A seguir, confira os preços e versões da linha 2021 dos dois carros.

Volkswagen Polo 2021

Volkswagen Virtus 2021

