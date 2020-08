Kaysar Dadour passa por cirurgia no nariz e declara: - Melhor dia do mundo

19/08/2020 | 12:10



Kaysar Dadour passou por uma cirurgia no nariz na última terça-feira, dia 18, e publicou uma foto no Instagram para tranquilizar os fãs, contando que deu tudo certo no procedimento e que ele já está em recuperação.

Acabou de terminar a cirurgia, e graças a Deus correu tudo bem!! Estou muito feliz por ter encarado essa cirurgia, com muita positividade e força de vontade em mudar minha qualidade de vida para melhor. Obrigado pelas mensagens positivas de todos vocês! Hoje vai ser melhor dia no mundo, escreveu o ator.

Já nesta quarta-feira, dia 19, Kaysar fez uma participação especial no programa Encontro com Fátima Bernardes para dar mais detalhes sobre o procedimento e também falar sobre sua vida pessoal. Ele está passando a quarentena em Curitiba com a família.