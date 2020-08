19/08/2020 | 12:10



Sammy conversou com seus seguidores na última terça-feira, dia 18, e deu detalhes sobre como é sua relação com Pyong Lee. Por meio do Instagram Stories, ela revelou o que o amado não sente ciúmes de seus looks.

- Ele até me ajuda a escolher. Se uma mulher quiser largar você, ou ficar com outra pessoa, pode ter certeza que uma roupa mais comportada não vai impedir. O que é bonito tem que ser mostrado, afirmou ela ao responder a pergunta.

No Stories, Sammy também falou sobre o filho Jake. Questionada sobre os principais valores que quer passar, ela destacou:

- Amor ao próximo, respeito, humildade, fé, lealdade, brandura e benignidade, listou.