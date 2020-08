Após debate na TV, Marcelo Adnet interage com Marcelo Tas ao falar sobre se tornar pai de uma menina: Será uma jornada e tanto

19/08/2020 | 12:10



Marcelo Adnet e Marcelo Tas trocaram mensagem no Twitter na última terça-feira, dia 18, após um debate acalorado no programa Roda Vida, da TV Cultura. Em meio ao burburinho da entrevista, Tas mandou uma mensagem para o humorista, o parabenizando pela novidade de que irá se tornar pai e afirmando que não deu tempo de tocar no assunto durante a atração.

Boa noite, futuro papai. Nem deu tempo de falar do futuro baby. Sorte e beijos!, escreveu.

O humorista respondeu e falou sobre a chegada da primeira filha:

Obrigado, xará! Será uma jornada e tanto!, disse.

Adnet será pai pela primeira vez ao lado da esposa Patrícia Cardoso, que está à espera de uma menina e compartilhou a novidade com os seguidores no mês de julho, quando postou a foto da barriguinha já saliente.