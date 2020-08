Angélica estava namorando outro quando ficou com Luciano Huck pela primeira vez e possui grupo de WhatsApp com Xuxa e Eliana: - Proibidíssimo para menores!

19/08/2020 | 11:10



Angélica participou de uma divertidíssima conversa com Sabrina Sato! No canal de YouTube da apresentadora da Record, a loira abriu o jogo sobre diversos assuntos, como sexualidade, como foi o seu primeiro beijo com Luciano Huck e ainda foi só elogios ao falar de Xuxa Meneghel e Eliana.

Nudes e sexualidade

Primeiro, ela, que recentemente foi comparada com Adele, falou na lata e não se esquivou ao abrir o jogo sobre já ter mandado nudes:

- Claro! Mas lógico! Agora que eu tô contando aqui eu não vou mandar mais porque alguém pode tentar [vazar]. Mas antes, [mandava] muito! Eu já mandei sim. Confesso, de um tempo para cá, que eu tenho medo, porque é isso, tá tudo muito assim, né, as pessoas estão catando tudo por aí. Mas já mandei, sim, maravilhosa!

Em seguida, falou que já usou vibrador!

- Vibrador? Já! Tem uma coisa que a maturidade trás (...) que é você se conhecer. E eu acho que para uma mulher se conhecer, esse autoconhecimento, ele passa pelo vibrador. Ele passa por falar disso. Você tem que se tocar, se sentir, que é uma coisa que o homem faz muito, desde cedo, e anatomicamente facilita muito para eles. Então pra gente, esse tabu que criou-se, fica tudo para dentro. Fica tudo meio travado. E hoje a gente fala tanto em empoderamento feminino e isso fundamental falar. Às vezes a gente pode exagerar um pouco ao falar, mas é´porque tem que exagerar pra depois voltar para o caminho do meio de novo porque durante muito tempo - e ainda é - é muita pressão, não só sexualmente, mas em todas as áreas, o patriarcado bombando em cima da mulher.

A apresentadora ainda acrescentou:

- Isso tudo faz parte desse conhecimento. Então o vibrador, todas as formas de você se conhecer são importantes. São materiais, são ferramentas fundamentais, até pro casal, até pro relacionamento a dois mesmo. Na verdade eu acho que o vibrador é um aliado. (...) Vibrador é vida, gente, vibrador é vida!

A primeira vez que beijou Luciano Huck

Casada com Luciano Huck há 15 anos, a apresentador contou que a primeira vez que ambos ficaram juntos foi em uma época em que Angélica estava namorando outra pessoa:

- A minha primeira vez com ele foi babado, porque com a gente é sempre babado, é loucura. A primeira vez que a gente se beijou foi bem antes de a gente namorar e tudo. Eu fui gravar o programa dele quando ele estreou na Globo. Ele me queria na estreia do programa e aí ele falou: eu vou levar a Angélica para Fernando de Noronha, entrevistar ela em Noronha. Ele foi focado! E aí a gente fez a entrevista, ficou lá dois dias e rolou uns beijos lá porque não teve jeito de escapar. Só que eu não podia namorar, eu estava namorando, enfim... não dava. Eu estava bem enrolada.

Para ela, eles não podiam ficar junto porque ou ia dar muito errado ou muito certo:

- E aí eu evitava ele. Ele me ligava: vamos sair? Não vamos. E eu sempre namorando também. E aí, quando a gente foi fazer o filme [Um Show de Verão, de 2004], deu certo. Na primeira leitura do texto, a gente sentou, braço no braço, sabe quando vai encostando? (...) Durante as filmagens eu estava namorando e aí eu terminei o namoro.

Juventude e segredos de beleza

Aos 46 anos de idade, Angélica chama a atenção por estar cada vez mais bonita. Ela explicou o que faz para manter a sua juventude:

- A alimentação é uma coisa muito importante para mim, sempre foi. Sei hoje o que eu posso comer e o que eu não posso. Eu sou uma pessoa que não come carne, mas eu como peixe. Eu adoro doce, mas eu substituí, de dois anos para cá eu tirei o açúcar, eu só como açúcar que não é açúcar. (...) Eu gosto de movimentar o corpo, sempre gostei. E tem uma coisa da minha dermatologista que eu sempre segui. Eu sempre procurei fazer coisas preventivas. Eu nunca fiz cirurgia plástica, nenhuma, e o dia que eu tiver que fazer eu vou fazer. (...) Mas tem uma coisa do astral. Isso parece meio bobagem a gente falar, mas é isso. É a gente dar valor para o que realmente tem valor.

A loira ainda disse:

- Eu não me trocaria por duas de 23. Eu acho que eu sou muito mais interessante hoje intelectualmente, emocionalmente, sexualmente. Eu sou hoje mais interessante.

Eliana ou Xuxa?

Em uma brincadeira, em que tinha escolher entre dois amigos seus, Angélica se deparou com o seguinte questionamento: para quem ela daria o papel higiênico em caso de emergência, Xuxa ou Eliana?

- Tchau, não vou mais ficar aqui! Tô indo embora!, brincou.

Em seguida, foi só elogios ao falar de Xuxa:

- A Xuxa, a gente tem também uma relação muito antiga já. A gente teve uma relação mais distante por causa do trabalho, uma época, por conta de outras pessoas que falavam coisas, e aí a gente se distanciou. A gente nunca teve problemas de inimizade, de brigar, de competição. Mas ela ouvia coisas que eu tinha supostamente falado, eu ouvia coisas que ela tinha supostamente falado. Então como a gente não tinha uma amizade, de trocar, de ligar e falar: vem cá, é isso mesmo? A gente ficava com aquela verdade guardadinha e a gente não se aproximava. Em algum momento a gente foi se aproximando por outros motivos e a gente foi vendo que, enfim, a gente se adorava e que a gente tinha muito mais coisa em comum e admiração mútua. Eu sempre fui muito apaixonada pela Xuxa, sempre gostei dela, do trabalho dela, do jeito espontâneo dela.

Ela continua:

- Em algum momento a gente se reencontrou nessa história. Então a gente tem uma relação de amizade. De cuidar, de se preocupar uma com a outra.

Já sobre Eliana, disse:

- A Eliana, a gente se conhece desde o SBT, quando eu trabalhei lá, e eu sempre gostei também! Sempre achei ela uma cantora incrível, ela tem uma voz linda. Mas a gente nunca se aproximou. Também acho que foi esse monte de bobagem que a gente ouvia. E de um tempo para cá, também, a gente começou a se aproximar mais.

Por fim, disse que o trio possui um grupo no WhatsApp e entregou:

- É proibidíssimo para menores! É tudo o que as crianças não podem ver!