Bruna Marquezine leva web à loucura após curtir vídeo de Neymar: Saudade tem nome: Brumar

19/08/2020 | 10:11



Bruna Marquezine e Neymar Jr. se tornaram assunto nas redes sociais na última terça-feira, dia 18! Isso porque, os fãs do ex-casal ficaram empolgados e cheios de esperança depois que a atriz curtiu um vídeo do jogador publicado por Luísa Sonza no Instagram.

Na publicação, Neymar aparece chegando ao estádio para jogar a semifinal do campeonato europeu Champions League ouvindo a música Toma, de Sonza em parceria com Mc Zaac, o que fez a cantora postar o vídeo em suas redes sociais.

Aff, Neymar, maravilhoso. Obrigada, agradeceu ela.

Em resposta à cantora, o jogador brincou:

Só falta a dança agora, escreveu ele.

O post teve milhares de likes, inclusive o de Bruna. Muitos fãs de Brumar (nome como era chamado o romance entre Bruna Marquezine e Neymar Jr.), registaram o momento em que o like da atriz apareceu na publicação e comemoraram no Twitter.

Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando: será que Brumar ainda existe?, questionou uma internauta.

Bruna curtiu o vídeo do Ney, não dá pra mim, meu coração Brumar não aguenta, afirmou um fã.

Saudade tem nome: Brumar, declarou uma terceira.

A curtida de Bruna, no entanto, não pode mais ser vista na página de Luisa Sonza. Os fãs, claro, notaram que a atriz voltou atrás na interação no vídeo do ex-namorado e comentaram sobre perder a esperança numa possível reconciliação deles. Ela e Neymar começaram a namorar em 2012 e terminaram em 2018, após muitas idas e vindas.

Vitória de Neymar

Neymar apareceu ouvindo a música de Luísa Sonza momentos antes do jogo de seu time, Paris Saint-Germain F.C, contra o RB Leipizg. Na partida, o clube francês saiu vencedor e agora está na final da Champions League, uma das competições mais importantes do mundo do futebol.

No Instagram, muitas pessoas comemoraram a vitória, inclusive o filho do craque, Davi Lucca. A mãe do pequeno, Carol Dantas, publicou um vídeo do menino dançando enquanto usava uma camisa do PSG e óculos de sol - assim como o pai.