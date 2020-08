Paraná vence o Guarani de virada e se mantém na liderança da Série B

18/08/2020 | 23:48



O Paraná manteve a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Guarani, por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira, no Estádio Brinco de Ouro, pela quarta rodada. O jogo teve dois tempos distintos. No primeiro, houve uma ampla vantagem do time paulista que fez um gol. Mas no segundo ocorreu uma melhora e domínio da equipe visitante, que marcou duas vezes.

Com 10 pontos em quatro jogos, o Paraná lidera sozinho e tem dois de vantagem para o Operário-PR, com oito. O Guarani segue com três pontos, agora em 13.º lugar, com três derrotas em quatro jogos.

Desde os primeiros minutos, o Guarani mostrou muita disposição ofensiva. Teve a maior posse de bola e criou as melhores chances, tendo como surpresa a presença de Bruno Sávio no ataque, escalado de última hora. O Paraná ficou acuado e não conseguia avançar.

A superioridade paulista se transformou em gol aos 28 minutos. Bruno Sávio recebeu a bola pelo lado esquerdo, passou em diagonal pela marcação e arriscou o chute de fora da área. A bola ganhou efeito, fez a curva e encobriu o goleiro Alisson que falhou no lance. O Paraná só ameaçou em um chute de Gabriel Pires aos 38 minutos, que o goleiro Jefferson Paulino saltou para espalmar a escanteio.

Os dois times voltaram sem mudanças o segundo tempo. O Guarani queria aproveitar a vantagem para ampliar logo, mas acabou sofrendo o empate aos 16 minutos. Paulo Henrique desceu pelo lado direito em velocidade e cruzou em direção à área. Bruno Gomes apareceu entre dois zagueiros para esticar a perna direita e desviar para as redes.

No minuto seguinte, quase que o time da casa voltou a retomar a vantagem. Na grande área, Giovanny pegou de primeira no alto e Alisson espalmou por cima do travessão. O jogo ficou aberto, com uma melhora do Paraná que passou a brigar pela bola e equilibrou as ações em campo.

Aos 27 minutos, Renan Bressan chutou e Jefferson Paulino deu rebote nos pés de Meritão que bateu em cima do goleiro. A bola saiu para escanteio. Na cobrança em curva de Gabriel Pires, o volante Jhony Douglas se antecipou ao goleiro na pequena área e desviou de cabeça para construir a virada.

Atrás no placar, o Guarani perdeu o controle emocional e tentou buscar o empate na base do desespero. O Paraná se fechou, mostrou garra e confirmou a sua terceira vitória em quatro jogos.

Pela quinta rodada, o Guarani vai enfrentar a Chapecoense na próxima segunda-feira, na Arena Condá, em Santa Catarina. O Paraná vai receber em Curitiba o Operário, domingo às 11 horas, num duelo de paranaenses, os dois melhores da competição.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 2 PARANÁ

GUARANI - Jefferson Paulino; Pablo, Didi, Wálber e Bidu; Deivid, Eduardo Person (Igor Henrique), Giovanny (Rafael Costa) e Lucas Crispim; Bruno Sávio (Cristovam) e Waguininho. Técnico: Thiago Carpini.

PARANÁ - Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean; Jhony Douglas, Higor Meritão, Gabriel Pires (Kaio) e Renan Bressan (Hurtado); Bruno Gomes (Marcelo) e Andrey (Thiago Alves). Técnico: Alan Aal.

GOLS - Bruno Sávio, aos 28 minutos do primeiro tempo. Bruno Gomes, aos 16, e Jhony Douglas, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (MG).

CARTÕES AMARELOS - Waguininho e Marcelo (Guarani). Gabriel Pires (Paraná).

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).