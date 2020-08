Lampejos de razão

Do Diário do Grande ABC



18/08/2020 | 23:59



As casas legislativas do Grande ABC receberam sérias críticas nos últimos dias pela imensa falta de sintonia que seus integrantes demonstravam ao atuar em benefício próprio. Em meio à pandemia do novo coronavírus, circularam pelos gabinetes e corredores planos de reajuste de salários, autorização para a troca da frota de veículos e ainda a antecipação do 13º salário, esse último colocado em prática.

Mas eis que surge um lampejo de bom-senso em três das sete câmaras da região, com a manutenção dos vencimentos congelados pelos próximos quatro anos. Valendo ainda para prefeitos, vice-prefeitos e integrantes do secretariado municipal. Em momento tão conturbado como o atual, com elevada média diária de mortes geradas pela Covid-19, pessoas perdendo os empregos, empresas e comércios sendo massacradas pela crise, não caberia mesmo a concessão de reajuste.

Em Mauá, os holerites dos 23 edis continuarão a exibir R$ 12.025,40, quantia também paga aos integrantes do primeiro escalão do governo municipal. O chefe do Executivo permanecerá ganhando R$ 18.576,09, enquanto o número dois da administração seguirá com R$ 9.288,04. Os valores foram mantidos após a aprovação de dois projetos.

Em São Caetano, o presidente da Câmara, Pio Mielo, assegurou que “é zero” a possibilidade de elevação dos ordenados. Assim, ele e seus companheiros de tribuna continuam a ganhar R$ 10.021,17. Enquanto o prefeito estacionará nos R$ 20 mil, com o vice recebendo R$ 10 mil e os secretários, R$ 19 mil.

A maior reviravolta, entretanto, foi protagonizada em Ribeirão Pires. Na última semana avançou pelo prédio esboço de majoração dos proventos. Pegou mal. Tanto que uma propositura foi elaborada, preservando os R$ 10.021,17 que são pagos atualmente.

O que se espera é que as atitudes relatadas influenciem as demais câmaras. Não faz sentido algum neste momento pensar em ganhar mais.