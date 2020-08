Marcus Vinícius projeta dérbi entre Azulão e Tigre, amanhã

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



18/08/2020 | 22:39



O Campeonato Paulista da Série A-2 volta hoje, com a realização de sete partidas. Porém, os dois representantes do Grande ABC só vão a campo amanhã, justamente no dérbi entre eles. A partir das 17h, no Estádio Anacleto Campanella, o São Caetano recebe o São Bernardo FC, em duelo que promete grandes emoções.

Sexto colocado, o Azulão espera fazer a lição de casa para dar sequência à ascensão pela qual vinha tendo antes da paralisação da competição em busca de uma das oito vagas no mata-mata. E tem pela frente o líder Tigre, que está mais próximo da classificação.

Do lado são-caetanense, o atacante Marcus Vinícius – cria da base – não esconde a ansiedade pela partida. “Ficamos mais de quatro meses parados e já vamos enfrentar a melhor equipe da competição. É um clássico e tudo pode acontecer. Se vencermos, ficaremos apenas a um ponto deles. Sabemos da dificuldade, mas estamos preparados para a partida. Se Deus quiser, vamos sair com os três pontos. Eles vão ser fundamentais para a nossa classificação à próxima fase”, disse o jogador, que balançou as redes uma vez nesta Série A-2 e espera marcar outro no dérbi. “Espero retornar bem como estava antes da paralisação. Quero fazer um gol para voltar com tudo”, concluiu o jogador.