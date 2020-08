O Grande ABC que produz cultura

Ademir Medici

19/08/2020



Amigos da memória e da literatura, para colocar nas suas agendas: esta semana teremos a IV Semana Municipal de Literatura, por live. Em pauta a obra dos escritores Antonio Possidonio Sampaio e Guido Fidelis: seus livros, a vida de cada um, as experiências que vivenciaram escrevendo, pesquisando, fazendo história, memória e, claro, literatura.

Para assistir, vejam o canal YouTube, digitalizando na busca: ‘Semana de Literatura de Santo André’. Na coordenação, o vereador Duarte Alemão, com a participação da poeta Dalila Teles Veras, jornalistas Lara Pezzolo Fidelis e Eduardo Reina e pitacos desta página Memória.

Teremos muito mais, com rodas de conversa, palestras, lançamento de livros, histórias contadas, shows. Memória relembrará vocês nas datas: sexta-feira (21) à tarde; sábado (22), pela manhã e até o início da tarde.

As semanas anteriores foram presenciais. Agora, a alternativa encontrada foi esta: via internet e celular. Mais importante: o Grande ABC não deixará de promover a sua mais pura literatura, que é regional e, ao mesmo tempo, universal.

Informações: 9-7301-3699; 9-8959-0505.

E por falar em livros...

Prezados amigos, vejam as mais recentes publicações que chegaram à Memória – e das quais falaremos mais, oportunamente

Da Thaís Matarazzo (a incansável editora e escritora que já esteve duas vezes no Diário): Gabriela, Semeadora de Encantos Poéticos; Vovó do Pito e o Menino Paulo; Numa Chácara do Brás. Lindos romances, em prosa e verso.

Contatos: >www.editoramatarazzo.com.br; (011) 3991-9506.

Izabel Oliveira de Mendonça Bazzo, Alma Militante: a Luta Diária pela Transformação Social (Scortecci Editora). A costureira Izabel é a fundadora do sindicato da categoria no Grande ABC. E quantas histórias têm para contar! Beatriz Helena Vicentini (edição e pesquisa).

Contatos: www.scortecci.com.br; (11) 3032-1179.

Manoel Tavares da Silva, um homem que venceu (Coopacesso). Antonia Aparecida da Silva Carrara (organizadora). Ela narra a história de um militante sindical e popular que constrói história em São Bernardo.

Contatos: www.coopacesso.org; (11) 9-9732-4278.

Diário há meio século

Quarta-feira, 19 de agosto de 1970 – ano 13, edição 1313

Manchete – Situação do cônsul brasileiro sequestrado pelos tupamaros ainda incerta

Paranapiacaba – O vereador Octavio de Oliveira solicita ao prefeito Newton Brandão a aquisição de uma carreta para o transporte de caixões fúnebres para o Cemitério Bom Jesus. Justificativa: a topografia local é irregular e dificulta o acesso ao cemitério.

Em 19 de agosto de...

1915 – Prefeito Saladino Cardoso Franco constrói depósito público para o recolhimento de animais que vivem soltos pelas ruas de Santo André. A área escolhida foi doada à Câmara pelo morador Antonio Queiroz dos Santos.

1930 – Prefeito Saladino Cardoso Franco atende a abaixo-assinado de moradores e comerciantes e ordena uma vistoria ao Matadouro Municipal, intimando os concessionários a observarem os preceitos higiênicos.

1960 – Cristina Takeshita eleita miss São Bernardo, em desfile realizado no Estoril, em Riacho Grande.

Hoje

Dia Internacional do Fotógrafo e da Fotografia

Dia do Artista de Teatro

Dia Nacional do Historiador

Santo do Dia

JOÃO EUDES (França 1601 – 1680). Sacerdote e missionário. Ele fundou a Congregação de Jesus e Maria e a Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor – Irmãs do Bom Pastor