Grande ABC recebe 29 sargentos da Polícia Militar

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



19/08/2020 | 00:01



A PM (Polícia Militar) do Grande ABC recebeu 29 sargentos recém-formados, que foram distribuídos entre quatro das sete cidades – Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Os agentes reforçarão os efetivos, sobretudo na prevenção e no combate a roubos e furtos, que têm sido alvo de maior parte das ações reforçadas do CPAM/6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6) – que responde pela região –, especialmente em bairros que apontam maior índice destes crimes.



As demais cidades receberão sargentos da PM conforme o plano de equalização realizado pela diretoria de pessoal da Polícia Militar do Estado que, segundo a corporação, tem como objetivo garantir a tranquilidade e a paz social da região. “Em uma próxima transferência, mais agentes serão enviados para o Grande ABC, equilibrando a quantidade de profissionais nas unidades da Polícia Militar da região”, afirmou o comandante do CPAM/6, o coronel Renato Nery Machado



FORMATURA

Os novos sargentos concluíram o curso superior de tecnólogo de polícia ostensiva e preservação da ordem pública I na última semana. A formação, conforme explicou a corporação, “promove a habilitação técnica, humana e conceitual para o exercício consciente e responsável das funções de liderança, gestão e assessoramento, dando a capacidade de análise de questões atuais que envolvam o comando na execução das atividades”.



Nery explicou que, diferentemente dos outros anos, devido à pandemia da Covid-19, a cerimônia de solenidade e nomeação dos policiais ocorreu de forma rápida, respeitando as orientações dos órgãos de Saúde. “Na segunda-feira fizemos uma celebração de recepção aos sargentos, somente para registrar o momento”, pontuou o coronel.