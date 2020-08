Em Mauá, mais 20 testam positivo no Legislativo; dois são vereadores

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



18/08/2020



Durante o dia de ontem nova leva de testes para Covid-19 foi realizada na Câmara de Mauá depois de a casa registrar surto da doença entre parlamentares e assessores, há duas semanas. Nessa nova fase de exames, outras 20 pessoas foram detectadas com coronavírus.



O Diário apurou junto aos gabinetes que outros dois vereadores testaram positivo ontem: Ivan Stella (PSB), 65 anos, e Tchacabum (PDT), 42. Há duas semanas haviam testado positivo outros quatro parlamentares (Adelto Cachorrão, Republicanos; Chiquinho do Zaíra, Avante; Professor Betinho, PSL; e Samuel Enfermeiro, PSB). O oposicionista Marcelo Oliveira (PT), pré-candidato ao Paço, também teve a doença e chegou a ficar internado na UTI, mas já se recuperou da doença e retornou às atividades nas ruas.



Por causa do novo surto, a Câmara mauaense decidiu manter as sessões virtuais por mais duas semanas e seguir com o revezamento do trabalho presencial de servidores na casa. O atendimento ao público também está suspenso. A sede do Legislativo mauaense já passou por desinfecção.



A veracidade da testagem entre vereadores e servidores chegou a ser questionada por parlamentares de oposição, que afirmaram ter repetido os testes e apresentado resultado negativo para Covid-19 – assessores também refizeram os exames e testaram negativo, segundo apurou o Diário.



O esquema de coleta das amostras na casa, há duas semanas, foi feito por equipes da Secretaria de Saúde do município no dia em que a Câmara mauaense apreciou – e rejeitou – outro pedido de impeachment do prefeito Atila Jacomussi (PSB).