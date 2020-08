Câmara de S.Caetano reabre sessões para o público

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



18/08/2020 | 22:05



A Câmara de São Caetano decidiu abrir as portas para o público externo assistir às sessões. É a primeira vez desde o início da pandemia, em meados de março, que os trabalhos nos Legislativos da região são reabertos à população.



A participação presencial no plenário em São Caetano, que foi liberada já na sessão de ontem, ficará reduzida a cerca de 30% da capacidade, ou 50 pessoas das 150 cadeiras existentes na plateia. “Decidimos (permitir a reabertura para o público externo) porque estamos em um processo de flexibilização. Por causa da legislação eleitoral, não há consenso em relação à transmissão on-line das sessões, gerou uma dúvida jurídica. Por precaução, vamos suspender as transmissões e gravar as sessões para manter o registro. Então a gente reabre a participação presencial no plenário, respeitando os protocolos de segurança e as medidas de transparência que essa casa sempre se pautou”, explicou o presidente da casa, Pio Mielo (PSDB).



Além da entrada restrita, o munícipe que acessar o plenário terá a temperatura auferida e o uso de álcool gel na entrada será disponibilizado. Os assentos serão demarcados.



CARTÃO MERENDA

Os parlamentares aprovaram ontem, em duas sessões e em definitivo, a prorrogação por mais dois meses do programa de auxílio-alimentação para os alunos da rede municipal de ensino que seguem estudando de casa enquanto não houver definição sobre o retorno das aulas presenciais. O aval permitirá a manutenção até setembro do chamado cartão merenda, que disponibiliza R$ 90 por mês para cada um dos 22 mil estudantes. “O período de concessão do auxílio, conforme previsto na legislação, já está terminando, mas o estado de calamidade pública em razão da Covid-19 ainda persiste, e mesmo que com o avanço das fases de flexibilização do isolamento social a questão da retomada das aulas presenciais em todo o País ainda não está definido. Diante deste cenário o auxílio merenda precisa continuar a ser repassado aos nossos alunos”, diz a medida encaminhada pelo governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).