Bonde de Vaguinho está passando

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



19/08/2020 | 07:00



Em 2016, Vaguinho do Conselho estava muito perto de se consolidar como via alternativa em Diadema. Tinha alcançado o segundo turno da eleição municipal, superando o PT na primeira etapa, e virando, aos olhos do eleitor, a figura de combate ao prefeito Lauro Michels (PV). Passados quatro anos, porém, nem de perto essa perspectiva se consolidou. Vaguinho teve problemas com a Justiça Eleitoral, decidiu apoiar a candidatura a deputado estadual de Thiago Auricchio (PL), foi trabalhar no governo de São Caetano, se afastou da cidade e viu o bonde passar. Tentou ser vice do ex-prefeito José de Filippi Júnior, pré-candidato do PT neste ano, e foi escanteado. Está no Solidariedade garantindo ter segurança jurídica para disputar o pleito, mas enfrenta dificuldade de convencer a classe política.

Eleição corintiana

O presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB), já avisou que a eleição do dia 15 de novembro não será a única que vai encarar neste ano. O tucano tentará ser conselheiro do Corinthians, time de seu coração, em chapa que terá Duilio Monteiro Alves como candidato à presidência do clube da Capital. O pleito corintiano está marcado para o dia 21 de novembro.

Encontro

Na lista para tentar ser vice do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), o ex-reitor da USCS, Marcos Bassi (PSDB), se reuniu ontem com o presidente estadual do tucanato e secretário paulista de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Visita

Ex-prefeito de São Bernardo e ex-deputado federal, William Dib visitou ontem o Diário. Estava acompanhado de Osmar Mendonça, assessor. A última função pública exercida por Dib foi de diretor da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Recursos

O deputado federal Roberto de Lucena (Podemos-SP) se comprometeu a enviar R$ 800 mil em emenda parlamentar para São Caetano, para atender a um pleito do vereador Edison Parra (Podemos). O recurso será enviado para a área de turismo de negócios da cidade, ramo que tem sido observado pela Prefeitura como alternativa de fonte de receita diante da queda de verba por causa da pandemia de Covid-19. “São Caetano tem o ambiente ideal para ser um celeiro de inovação e tecnologia”, disse Parra, defensor da instalação de um centro de eventos no município.

Surpresa

O deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, tem garantido aos pré-candidatos a vereador do partido na cidade que Thiago Cabrera (Cidadania), filho do ex-parlamentar e atual presidente municipal da sigla, Antônio Cabrera (Cidadania), está fora das urnas na eleição deste ano. Porém, tem crescido a especulação de que Thiago, de última hora, apresentará seu nome como um dos postulantes a uma das 28 cadeiras do Legislativo. Essa possibilidade será – ou não – confirmada na convenção.

Monitoramento constante

A ex-deputada Vanessa Damo, pré-candidata do MDB à Prefeitura de Mauá, entrou em contato com a coluna para garantir que tem feito regularmente exames PCR para detecção da Covid-19 e que os resultados são negativos. “Sempre faço para monitorar porque estamos em meio a uma pandemia e não posso expor ninguém”, assegurou a emedebista, que tem ido às ruas para sua pré-campanha neste ano.

Vice em São Bernardo

Pré-candidato do PSB à Prefeitura de São Bernardo, o médico Leandro Altrão definiu sua vice – a primeira indicada era Christiane Barros, professora da rede pública, que declinou do convite. A escolhida agora é Sueli Palmeira, também professora da cidade. Ela tem atuação no bairro Assunção e esteve filiada ao PT até 2019. “Estou disposta a enfrentar o desafio na vida política porque estou filiada ao PSB pela sua ideologia e por confiar plenamente na transparência e ideias dos representantes. Estar apoiando o doutor Leandro e caminhar nessa carreira política é uma honra por ser excelente profissional”, discorreu ela.