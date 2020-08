Estadual do Avante expulsa Erick Eloi

Fabio Martins

Do Diário do Grande ABC



18/08/2020 | 19:10



O diretório estadual do Avante decidiu em reunião hoje pela expulsão do empresário Erick Eloi, pré-candidato à Prefeitura de Santo André na eleição de novembro. No encontro extraordinário realizado pela manhã, a comissão provisória de ética votou favorável pelo desligamento imediato do correligionário. Foram oito votos pela aprovação do parecer emitido pelo conselho e duas abstenções. Eloi acusou o comando da sigla de cobrar R$ 1 milhão para que ele tocasse a pré-campanha ao Paço, além de registrar BO (Boletim de Ocorrência) por extorsão. A denúncia ocorreu depois de ter projeto majoritário abortado.

A direção do Avante negou as acusações direcionadas à estadual, presidida por Josué Tavares, e à municipal, nas mãos de José Evangelista. O relatório apresentado na reunião opinou pela aplicação da penalidade de desfiliação, com cancelamento da ficha de Eloi. “Após o devido processo legal, no qual foi garantido e regularmente exercido o direito ao contraditório e à ampla defesa, o conselho de ética do partido emitiu parecer favorável à sua expulsão da legenda, infringência ao disposto no artigo 9º, incisos 3, 4 e 7 do estatuto, o que foi devidamente acolhido pelo órgão estadual, esfera competente para análise do caso”, diz nota do Avante paulista.

Tavares e Evangelista foram as abstenções na apreciação do relatório, sob argumento de serem parte citada no procedimento. Entre os votantes do diretório, conforme ata, Paulo Barbosa reputou graves as acusações feitas por Eloi. Disse que não havia nenhuma prova do alegado e ainda assim foram tomadas atitudes que causaram graves consequências à imagem do partido. Saulo Benevides também seguiu o parecer, destacando que as acusações firmadas “sem qualquer elemento de prova podem resvalar nas demais candidaturas do partido”. Leandro Lima frisou que, “além de leviana, acusação sem prova é irresponsável e atentatória à sigla, que deve buscar as providências judiciais cabíveis”.

“Acabei de ser notificado da decisão da comissão especial do Avante, dirigida pelo presidente acusado, com a prevenção do secretário-geral, também acusado. Vamos tomar as medidas necessárias para garantir as candidaturas nas instâncias superiores do partido”, alegou Eloi, ao acrescentar que a acusação das práticas dos dirigentes municipais e estaduais partiu dele, em conjunto com a professora Amanda França, professor Thomas Lins, Luiz Goiabinha e Tiãozinho do Jardim Santo André, todos pré-candidatos à vereança. Eloi se filiou ao Avante no começo deste ano depois de se desligar do PT justamente por não conseguir ser candidato a prefeito no petismo. (colaborou Raphael Rocha)