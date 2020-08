Thais Fersoza e Michel Telo estão de mudança para o Rio de Janeiro: Preciso dar uma renovada

18/08/2020 | 18:10



Thais Fersoza e Michel Teló estão de malas prontas pra sair de São Paulo! A atriz contou em seu Instagram nesta terça-feira, dia 18, que sua família se mudará temporariamente para o Rio de Janeiro, por causa das gravações da nova temporada do The Voice Brasil, em que o cantor é jurado.

A atriz deu a notícia aos seus seguidores postando uma foto em que aparece sorrindo em meio a natureza. Na legenda Thais falou sobre a felicidade de voltar a viver, mesmo que temporariamente, em sua terra natal:

Confesso que tô precisando de mais dias assim... muitas gente me perguntando se estou de mudança, estamos... mais ou menos de mudança. Já já vamos pro Rio de Janeiro! Desde que começou a pandemia estamos na nossa casa em São Paulo. Precisamente desde a segunda semana de Março (cinco meses!) e agora vamos passar cinco meses em solo carioca! Vai ser muito importante pra nós... pra mim então, muitíssimo! Preciso dar uma renovada! E o sol, a luz, a energia do Rio sempre me faz muito bem! Mas a verdade é que estamos indo pra lá, pra mais uma temporada do The Voice Brasil. Uhul! Eu amo esse programa! E além de tudo me dá essa oportunidade incrível de passar uns dias em família na minha terrinha. É isso, mudança não oficial, temporária, mas muito bem vinda e na hora certa! Vem que vem Rio de Janeiro! Vem que vem The Voice! Já pensou se o marido é hexa? JESUS! Já na torcida!