Grammy Latino será dia 19 de novembro e poderá ter plateia

18/08/2020 | 17:05



A Academia Latina da Gravação anunciou nesta terça-feira, 18, que a 21ª edição do Grammy Latino será transmitida na quinta-feira, dia 19 de novembro, às 20h (horário dos EUA). Neste ano, o evento vai celebrar o tema A Música nos Torna Humanos, com, segundo a produção, "performances musicais em várias cidades do mundo". Para mostrar o poder da música, o espetáculo terá momentos para relatar "a essência das pessoas com distintas histórias de esperança, comunidade, senso de propósito e celebração."

Gabriel Abaroa Jr., presidente e CEO da Academia Latina da Gravação, diz que "o show deste ano será resultado de música de qualidade, cuidadosamente preparado por quase 4 mil membros; um pessoal qualificado e compromissado com o processo da Entrega do Grammy". Ele promete que "a noite honrará a excelência musical e o poder da música - uma forma de arte que nos permite mostrar solidariedade, compaixão e esperança, transcendendo a linguagem, as barreiras culturais e os desafios globais atuais. Temos orgulho em honrar o trabalho de artistas que não deixaram de nos trazer excelência através de seu ofício, e alegria em tempos de desalento."

Os organizadores dizem que, diante dos desafios impostos pela pandemia da covid-19, a Academia Latina, a Univision e as equipes de produção seguirão "rigorosamente as diretrizes e protocolos de segurança". E que, se as condições forem favoráveis em novembro, a Academia Latina vai considerar a presença de uma plateia ao vivo, composta principalmente por indicados, apresentadores e artistas.