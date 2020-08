Britney Spears quer que cuidadora fique responsável permanentemente por sua tutela e que seu pai saia de cena

18/08/2020 | 17:10



Parece que Britney Spears mudou de ideia. Após muitas brigas e gastos de dinheiro na tentativa de ficar totalmente livre de tutela, a cantora teria desistido de poder tomar suas próprias decisões.

De acordo com o site TMZ, a princesinha do pop está disposta a afastar completamente seu pai, Jamie, das decisões sobre a sua vida, mas pretende que a sua cuidadora atual continue na posição para sempre.

O advogado da artista, conforme divulgado, entrou com um pedido no tribunal de Justiça que explica que ela definitivamente não quer que Jamie seja o único responsável legal por ela, possivelmente pela relação tensa entre os dois e devido aos rumores de que ele se aproveita da situação.

Jodi Montgomery foi designada ao cargo temporariamente há quase um ano, enquanto o seu pai está na custódia da vida pessoal e financeira de Britney desde 2008.

Em relação ao negócios, a voz de Baby One More Time opta por uma empresa especializada e qualificada, provavelmente um banco, que deve se responsabilizar pela administração do patrimônio, segundo a publicação soube por uma pessoa próxima.

Além disso, o documento aponta que a loira não vai se apresentar em shows ao vivo, pelo menos por enquanto.

A batalha terá um novo capítulo no dia 22 de agosto, devido às audiências previstas.