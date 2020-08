Corinthians libera Carlos Augusto para acertar com clube italiano

18/08/2020 | 16:18



O Corinthians informou nesta terça-feira que liberou o lateral-esquerdo Carlos Augusto para acertar com o Monza, da segunda divisão do futebol italiano. De acordo com o clube paulistas, o jogador vai viajar para a Itália para "dar andamento à negociação" com o time europeu.

"A diretoria de futebol ressalta que informará seus sócios e torcedores quando houver confirmação pela transferência", informou o Corinthians, em comunicado. Assim, o jogador já será desfalque da equipe na partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube paulista não revelou quais os termos da negociação envolvendo o time italiano e o jogador. O Corinthians detém 100% dos direitos econômicos do atleta e espera manter ao menos 50% deles, de olho em negociações futuras do lateral, considerado promissor. Carlos Augusto tem apenas 21 anos.

O defensor integra o Corinthians desde a infância, participando das diversas equipes da base até alcançar o time profissional. Na equipe principal, foram 41 jogos e um gol. Ele participou da conquista do Paulistão do ano passado.