República Dominicana: site permite conhecer o país virtualmente

18/08/2020 | 16:18



A plataforma interativa República Dominicana País Virtual permite que o viajante conheça um dos destinos mais encantadores do Caribe sem sair de casa. Por meio dela, é possível se inspirar e até começar a planejar um roteiro personalizado.

O site traz informações sobre as principais cidades do país, excursões, atividades e até receitas de pratos típicos. Também dá para aprender mais sobre a cultura local e fazer aulas de merengue e bachata, os ritmos mais amados do pedaço.

A página conta ainda com vídeos 360º para explorar as melhores praias da República Dominicana e desfrutar dos locais de maneira imersiva. Assim como na vida real, a música tem um papel central nessa experiência. Por isso, é possível assistir a uma série de concertos de artistas locais.

