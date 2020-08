18/08/2020 | 16:10



Marília Mendonça, para muita gente, parecia já ter lábios grandes o suficiente. Porém, a sertaneja compartilhou no dia 18 de agosto em sua conta do Twitter um vídeo que mostrava que ela está com uma boca maior.

Após diversos questionamentos de seus seguidores, a cantora deu mais detalhes sobre o procedimento. Trata-se de um preenchimento labial de 1 mL.

Ao compartilhar o resultado, a artista escreveu:

Vocês viram meu beiço novo? Ainda está inchado, mas está lindão, né?

Sobre a possibilidade de fazer cirurgias futuras, Marília adiantou que não pretende mexer no nariz e brincou que o seu rosto é perfeito demais para precisar de harmonização facial.