Ariana Grande supera Rihanna e se torna mulher mais ouvida no Spotify

18/08/2020 | 15:54



Ariana Grande compartilhou na segunda-feira, 17, uma publicação do perfil no Twitter Chartdata, especializado em música, que a anuncia como nova recordista superando ninguém mais, ninguém menos que Rihanna. Segundo o post a cantora do hit Thank You, Next, se tornou a artista feminina mais ouvida no Spotify.

"Ariana Grande é agora a artista feminina mais ouvida de todos os tempos no Spotify, ultrapassando Rihanna (mais de 20,5 bilhões)", informou a conta Chartdata.

A cantora comemorou a conquista agradecendo o público: "Muito obrigado por ouvir e se importar".

A artista também deixou no ar a expectativa de novidade para os fãs e não deixou de elogiar a antiga dona da marca. "Mal posso esperar para lhe dar coisas novas para ouvir. Agora Rihanna pode, por favor, lançar seu álbum para que ela possa agarrá-lo recorde de volta e encher meus ouvidos", escreveu.