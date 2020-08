Zagueiro Arthur, do Cruzeiro, testa positivo para a covid-19

18/08/2020 | 15:25



A direção do Cruzeiro revelou nesta terça-feira que o zagueiro Arthur testou positivo para o novo coronavírus. De acordo com o clube mineiro, o jogador não apresenta sintomas da covid-19 e foi afastado das atividades no CT Toca da Raposa 2

Arthur não foi relacionado para o jogo contra o Figueirense, domingo, em Florianópolis, mas fez o teste, que deu positivo. Nesta terça, saiu a contraprova, confirmando o resultado anterior. O jogador também estava fora das partidas anteriores, neste início da Série B do Campeonato Brasileiro.

"O Cruzeiro reafirma que continua adotando medidas de prevenção à doença e segue cumprindo as determinações dos órgãos de saúde nos treinamentos e nas partidas", disse o clube, em comunicado.

Trata-se do quarto caso de coronavírus no elenco cruzeirense. Os três anteriores foram detectados antes da retomada das competições. O zagueiro Léo, o volante Jean e o atacante Vinícius Popó não tiveram complicações e já se recuperaram da nova doença.

Léo chegou a preocupar quando voltou a testar positivo para a covid-19 em julho, mas a contraprova apontou resultado negativo. Assim, o capitão do time perdeu apenas um jogo do Campeonato Mineiro, contra a URT.