Mayra Cardi explica foto de Arthur Aguiar tirada em sua casa

18/08/2020 | 15:10



Na última segunda-feira, dia 17, tanto Mayra Cardi quanto Arthur Aguiar postaram fotos em suas contas do Instagram com a filha que compartilham, Sofia, e em cenários iguais. O fato causou muito estranhamento, já que a life coach disse algumas vezes que não pretende ver o ex-marido nunca mais. Foi então que a situação foi explicada pelo colunista Leo Dias.

Leo entrou em contato com Mayra que contou que todos os cliques foram tirados em uma parte aberta de sua nova casa. No caso de Arthur, ele registrou o seu encontro com a herdeira em uma de suas visitas.

O ator tem visto a pequena quase que diariamente e sempre na residência da família, conforme foi determinado pela Justiça. Sendo assim, o fundo contendo árvores e um gramado coberto por folhas laranjas era igual em todas as imagens.

Mesmo com a separação conturbada do casal, o relacionamento de Sofia com o pai continua o mesmo.