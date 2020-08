Japinha se manifesta após CPM 22 anunciar sua saída da banda: Mais vivo do que nunca

18/08/2020 | 15:10



Japinha, ex-baterista do CPM 22, se manifestou no Instagram, pouco após a banda anunciar sua saída - meses após uma conversa sua com uma adolescente de 16 anos de idade vazar na internet. Sobre a conversa, ele disse que não tinha intenção de seduzir a menor de idade:

Queridos(as) fãs, estou muito feliz em receber tantas mensagens de apoio e carinho que estão me dando neste momento e lembrem-se: o JAPINHA está mais vivo do que nunca e quero muito continuar tendo todo esse carinho de todos.

Ele pediu que fãs parassem de atacar membros da banda:

No entanto, quero pedir com todo amor que têm por mim e que a recíproca é toda verdadeira, pois sem vocês o JAPINHA não existiria, para que deixem de compartilhar textos agressivos frente a qualquer dos membros da banda CPM22, pois embora tenhamos tido divergências, o meu amor pela banda será eterno, afinal são 21 anos de CPM22 e a banda estará eternamente tatuada em minha alma! Seguirei em frente e conto única e exclusivamente com o APOIO E CARINHO INCONDICIONAL de todos vocês para novos projetos e quero muito poder abraçar cada qual de vocês em um futuro breve.

Japinha, que, segundo uma ex, não participa da vida da filha de 10 anos de idade, terminou com uma mensagem de amor e empatia:

No entanto, espero que todos estejam se preservando, se cuidando e com saúde plena neste momento tão delicado na vida de todos nós, com esta pandemia seríssima. Deus sempre está no comando! Peço encarecidamente para que divulguem AMOR, EMPATIA, CARINHO, PAZ e que consigamos fazer com que a internet seja um instrumento para este fim!