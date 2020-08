Fundação Casa de Rui Barbosa tem nova diretora no Centro de Pesquisa

18/08/2020 | 14:59



Advogada e professora de direito e jornalismo da Faculdades Integradas Hélio Alonso, Marta Maria Alonso de Siqueira é a nova diretora do Centro de Pesquisa da Fundação Casa de Rui Barbosa. Sua nomeação foi publicada nesta terça-feira, 18, no Diário Oficial. A Fundação Casa de Rui Barbosa é vinculada à Secretaria Especial da Cultura. Importante centro de pesquisa, reconhecido internacionalmente, ela corre o risco de ser transformada em uma casa-museu.

Marta Maria Alonso de Siqueira chegou à Casa de Rui Barbosa em junho, quando foi nomeada para o cargo comissionado de chefe do Centro de Pesquisa em Direito. Um pouco antes disso, em maio, foi publicada no Diário Oficial a cessão de Edgard Leite Ferreira Neto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) para a fundação. Ele havia sido escolhido como diretor do Centro de Pesquisa. A portaria, no entanto, foi revogada porque ele não se apresentou para o cargo. Procurado pelo Estadão, Ferreira Neto não quis comentar.

Nesta terça também foi publicada a exoneração de Jansen da Silva Gonzales do cargo de coordenador-geral de Administração.

Na semana passada, Ronaldo Leite Pacheco Amaral, então diretor-executivo da Fundação Casa de Rui Barbosa, foi trocado por Marcos José da Silva Neves, que era servidor da Controladoria-Geral da União e, desde maio, exercia a exercer a função de auditor interno na instituição. Dias antes, Flora Süssekind, pesquisadora lá por 39 anos, pediu sua aposentadoria.