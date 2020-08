Brad Pitt e Jennifer Aniston vão trabalhar juntos pela primeira vez desde o fim do casamento

18/08/2020 | 14:11



Uau! Brad Pitt e Jennifer Aniston vão trabalhar juntos pela primeira vez desde o conturbado divórcio deles de 2005! Segundo informações do The Mirror, o ex-casal vai participar da leitura online do roteiro Picardias Estudantis, filme de 1982. O evento está sendo organizado por um dos atores do longa, Sean Penn, e visa arrecadar dinheiro para instituições de caridade.

Além de Brad e Jen, famosos como Jimmy Kimmel, Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey e Julia Roberts também estão confirmados!

Por ser online, a leitura será transmitida ao vivo na próxima sexta-feira, dia 21, por meio do Facebook e outras redes sociais.

Lembrando que a última vez que ambos trabalharam juntos foi quando Brad fez uma participação especial em um episódio de Friends! Na trama, ele interpretou um antigo amigo de Ross que odiava Rachel - personagem de Jen.

De uns anos para cá, o ex-casal se aproximou bastante, principalmente após Brad terminar o seu casamento com Angelina Jolie. Ambos tiveram um reencontro público bem fofo durante uma premiação e rumores até mesmo indicavam que a filha de Brad estava bem próxima de Jen.

Enquanto o seu ex segue solteiro, a atriz também não se envolveu com ninguém desde o fim de seu casamento com Justin Theroux.