Influenciadora diz que Neymar Jr. prometeu fazer gol para ela - mas jogador teria dado unfollow após ela expor a história

18/08/2020 | 13:10



A influenciadora Raphaella Bonaldi Sobral está dando o que falar! A garota, de 18 anos de idade, se tornou o assunto da internet após expor um diálogo que teve com Neymar Jr., em que o jogador de futebol promete fazer para ela um gol pelo Paris Saint-Germain nesta terça-feira, dia 18. Ela até diz que ambos haviam combinado um sinal para ela saber que o gol seria em sua homenagem:

- Gente, seguinte. Eu estava falando com o Neymar no Whats e eu pedi pra ele fazer pra mim um gol terça-feira. Ele falou que vai fazer e que a gente precisava combinar um sinal. Isso por FaceTime. E ele tem uma tatuagem aqui [mostra o pulso] escrito Rafaella, porque a irmã dele se chama Rafaella. Daí eu falei: ah, dá um beijo aqui, na sua tatuagem porque as pessoas acham que vai ser para a sua irmã, mas vai ser pra mim. E ele falou: ah, suave, então. Vou fazer um gol pra você terça e vou dar um beijinho aqui. E eu falei: você nem vai lembrar! Ele falou: você vai ver, então. Gente, torçam para o Neymar fazer gol e lembrar, pelo amor de Deus.

Após o vídeo vazar a circular nas redes sociais, parece que o ex de Bruna Marquezine parou de seguir Raphaella no Instagram e teria até mesmo tirado as curtidas que havia dado nas fotos dela.

Os internautas logo comentaram o vídeo da garota:

Neymar tá precisando selecionar melhor a galera que ele desenrola porque nem beijou e já tá explanando.

Agora ele não vai beijar porque a fofoca saiu.

Já era, perdeu a viagem pra Paris.

Agora que o Neymar não vai fazer gol nenhum pra ela. Quis vazar a história ao invés de deixar no sigilo.

A própria Raphaella se pronunciou em um Instagram de fofoca ao dizer o seguinte:

Eu não fiz por mal, nunca quis prejudicar nem ele nem nada. Eu não tô ganhando nada com isso. Aliás, tô ouvindo muita m***a, por ter confiado nos meus melhores amigos, porém tenho ciência da parte da minha culpa e só quero a dizer que talvez entendessem que eu não tô bem com isso. Com certeza foi um aprendizado pra mim.