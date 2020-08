Em novo teaser de reality show, Khloé Kardashian faz teste após apresentar sintomas de coronavírus

18/08/2020 | 13:10



Khlóe Kardashian chamou a atenção ao aparecer fazendo um teste de coronavírus no mais novo teaser de Keepinq Up With The Kardashians. O vídeo foi divulgado na última segunda-feira, dia 17, e dá spoiler de tudo aquilo que será mostrado na segunda parte da 18º temporada do reality.

A temporada irá reunir os principais acontecimentos da família durante o isolamento social. Dessa forma, a pandemia é muito citada no vídeo, principalmente porque Khloé apresentou sintomas da doença.

- Estou superpreocupada que Khloé esteja tão doente, desabafa Kim Kardashian, após Khloé aparecer tossindo severamente.

O teste para Covid-19, no entanto, não vai ser o único assunto relacionado à Khloé. No teaser, a empresária também aparece conversando com Tristan Thompson, pai de sua filha, e declara:

- Por que você não podia ser assim quando estávamos juntos?

Khloé e Tristan tiveram um relacionamento conturbado, marcado por traições e muitas idas e vindas. Porém, desde que a quarentena começou, eles têm se aproximado e inúmeros rumores sobre uma possível volta estão surgindo. Só neste ano, os dois foram flagrados juntos várias vezes. A última, na segunda-feira, dia 17, foi quando ambos desembarcaram nos Estados Unidos após passarem alguns dias com toda a família Kardashian-Jenner nas Ilhas Turcas e Caicos.

De acordo com o site Hollywood Life, a viagem foi feita por conta do aniversário de 23 anos de Kylie Jenner. Na ocasião, Khloé até chegou a posar com a filha usando looks da grife Burberry de, aproximadamente, três mil e 150 reais.

O biquíni de Khloé está à venda por 1.439 reais. Já maiô de True, por 1.700 reais.

Além disso, no vídeo também mostra a preocupação das Kardashians assim que os países ao redor do mundo começaram a entrar em quarentena por conta da pandemia e, de quebra, uma treta com Scott Disick. Isso porque, o ex de Kourtney acusou a família de ter vazado na mídia que ele havia se internado em uma clínica de reabilitação no início de 2020.

- Não confio em ninguém aqui, disparou durante uma chamada de vídeo com Kris Jenner, Kim, Khloe e Rob Kardashian. Vish!