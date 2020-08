Hyundai Creta 2021 ganha nova versão intermediária

Da Redação, com assessoria

A linha 2021 do Hyundai Creta, um dos SUVs compactos mais vendidos do Brasil, ganha um novo integrante. Trata-se da versão intermediária Smart Plus, que chega às lojas de todo o País nesta quarta-feira (12), com ampla gama de equipamentos e preço bastante competitivo no segmento, com tabela de R$ 91.590.

A nova configuração do modelo produzido em Piracicaba (SP) sai de fábrica equipada com motor 1.6l de 130 cv, acoplado ao câmbio automático de seis velocidades. Ela substitui as versões Smart e Pulse Plus, que deixam de ser comercializadas.

Entre os destaques do Creta Smart Plus estão rodas diamantadas de liga leve de 17 polegadas, faróis de neblina, luzes de condução diurna (DRL) em LED, volante revestido em couro, ar-condicionado automático e digital, central multimídia BlueMedia com 7 polegadas com Android Auto, Apple CarPlay e TV Digital, câmera de ré com linhas adaptativas, monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) e exclusivos bancos revestidos parcialmente em couro.

Ainda fazem parte dos equipamentos de série controle de estabilidade (ESP), controle de tração (TCS), sinalização de frenagem de emergência (ESS), assistente de partida em rampa (HAC), piloto automático com controles no volante, sensores de estacionamento traseiros, vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one-touch e antiesmagamento, e ainda abertura e fechamento dos vidros elétricos por meio da chave. Para o Creta Smart Plus estão disponíveis cinco cores: Preto Onix, Branco Atlas, Prata Sand, Prata Brisk e Cinza Silk.

O consumidor interessado no Creta Smart Plus pode fechar negócio sem sair de casa pelo serviço digital para vendas remotas, o Hyundai Express. A ferramenta engloba todas as etapas da compra de um veículo. Começa pela montagem do carro pela internet, passa pelo atendimento virtual de um vendedor via aplicativo de mensagens com vídeochamadas, e segue com agendamento de test-drive em domicílio. Caso o cliente necessite, seu automóvel usado é avaliado de maneira on-line. Além disso, é possível fazer simulação de financiamento também remotamente. A experiência digital termina com a entrega do carro em casa com segurança e comodidade.

Versão Prestige

A versão topo de linha do Creta, a Prestige, passa a ser comercializada como linha 2021 com preço sugerido de R$ 108.990. O modelo vai oferecer a Hyundai Key Band, chave presencial em forma de pulseira que desempenha as principais funções da smart key convencional, como item opcional por R$ 999,52.

Creta Smart Plus Preço sugerido: R$ 91.590 – Grade frontal hexagonal com borda cromada – Faróis com refletor e máscara cromada – Lanternas Clear Type – Retrovisores elétricos e repetidores de seta – Rodas de liga leve 17” diamantadas, modelo Black Sport – Bancos revestidos parcialmente em couro sintético de microfibra Sport – Volante revestido em couro – Ar-condicionado automático e digital – Direção elétrica progressiva – Banco do motorista com regulagem de altura – Banco traseiro bipartido e rebatível – Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função one-touch e antiesmagamento – Computador de bordo – Piloto automático com controles no volante – Sensor de estacionamento traseiro – Câmera de ré com linhas dinâmicas – Acendimento automático dos faróis (sensor crepuscular) – Volante com regulagem de altura e profundidade – Iluminação no porta-malas – Comando interno para abertura do tanque de combustível – Controle de tração (TCS), estabilidade (ESP), sinalização de frenagem de emergência (ESS) e assistente de partida em rampa (HAC) – Faróis de neblina – Luz de condução diurna (DRL) em LED – Monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) – Alerta visual de portas e porta-malas abertos – Travamento automático das portas e do porta-malas a 20 km/h – Limpador e desembaçador do vidro traseiro – Airbag frontal duplo – ISOFIX com top tether – Alarme perimétrico – Central multimídia blueMedia com TV digital, touchscreen de 7”, Apple CarPlay e Android Auto, Bluetooth, MP3 player, conexão USB/iPod e entrada AUX – Comandos de áudio e Bluetooth no volante – 4 alto falantes

Saiba os preços da linha Creta 2021:

Modelo Ano Motor Versão Transmissão Áudio Preço (R$) Creta 2021 1.6 Attitude 6MT blueAudio 75.990 Action 6AT blueAudio 79.990 Smart Plus 6AT blueMedia 91.590 Limited 6AT blueMedia 99.990 2.0 Prestige 6AT blueNav 108.990

