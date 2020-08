Da Capela Sistina à Basílica de São Pedro, conheça em fotos o Vaticano

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



18/08/2020 | 12:48



Menor país do mundo, com apenas 0,44 km² de superfície e encravado em Roma, na Itália, o Vaticano é a sede da Igreja Católica Romana e, consequentemente, local onde fica situada a residência do papa.

Apesar de pequeno, o destino concentra lindos pontos turísticos, como os Museus do Vaticano, onde fica a Capela Sistina, e a famosa Basílica de São Pedro.. Artistas como Rafael e Michelangelo deixaram seus traços em diversos pontos do Vaticano.

Fotos do Vaticano

Para quem tem vontade de conhecer a região ou pretende revistá-la, quando possível, vale a pena conferir algumas fotos do Vaticano. Veja na galeria: