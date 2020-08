Após Laura Keller dar à luz, Jorge Sousa organiza rave em sítio e é criticado por internautas: Empatia passou longe

18/08/2020 | 12:10



Jorge Sousa, marido de Laura Keller e ex-participante do programa Power Couple e A Fazenda, está causando polêmica nas redes sociais por conta de uma rave que realizou no domingo, dia 16, em um sítio em Vargem Grande, no Rio de Janeiro.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Jorge, que é produtor de eventos, agradeceu a presença do público, que esgotou os ingressos e fazia aglomeração em frente ao palco. Ele, que recentemente se tornou pai de Jorge Emanuel, ainda comemorou o aniversário no evento.

- Eu nem sabia que tinha tanta gente que gostava de mim. Muito obrigado. Vamos cortar o bolo e quem quiser comer bolo chega aí. A gente tem um montão de surpresa ainda até o resto da noite. A gente vai até seis horas da tarde, teria dito ele.

No entanto, a festa acabou bem antes do que ele imaginava! Isso porque, segundo a colunista, a polícia chegou ao local logo no início da manhã e deu um fim na festa por volta das oito horas. A vizinhança teria sido a responsável por acionar os policiais militares por conta da aglomeração feita em meio à pandemia do coronavírus.

Diante da repercussão do assunto, diversos internautas dispararam críticas nas redes sociais de Jorge. Além de pontuarem que o produtor estava reunindo aglomerações em meio à uma pandemia, muitos seguidores criticaram o fato dele estar curtindo uma balada poucos dias após Laura Keller dar à luz. Veja alguns dos comentários abaixo:

Sou sua fã, acompanho desde o Power Couple, torço demais pelo casal kamikaze, sou fã real, mas cara que decepção! Mais de 100 mil mortos no Brasil, ainda sem remédio ou vacina, e acabo de ver que você promoveu uma aglomeração enorme de pessoas em uma rave. Cara, cadê a empatia com os outros? Sério,estou muito triste e decepcionada com isso.

Enquanto tem gente fazendo isolamento domiciliar sem ver seus familiares, sofrendo com tudo que acontece! Um cara dessa vai e promove uma festa rave. Empatia passou foi longe... Que Deus te abençoe e que você não sofra como muitos brasileiros já sofreram e estão sofrendo com a dor da perda e da distância.

Você jura que ainda quer se eleger como vereador? Se você não tem amor a vida das pessoas imagina ter um cargo público? Irresponsável é seu nome.

Um velho dese que acabou de ser pai, fazendo rave no meio de uma situação dessas que estamos passando com mais de 100 mil mortos. Não respeita nem a própria família e um filho recém-nascido.

Que falta de responsabilidade hein.... em uma pandemia e você fazendo uma festa rave para comemorar.... E ainda por cima deixando sua mulher q acabou de parir em casa sozinha com seu filho. Que papelão.