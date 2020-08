Em estado grave, cantor Cauan é transferido de hospital em Goiânia para tratamento contra infecção do coronavírus

18/08/2020 | 12:10



O sertanejo Cauan, da dupla com Cleber, está internado após ser diagnosticado com o novo coronavírus. De acordo com a assessoria, o estado de saúde do artista é estável e, conforme noticiado pelo G1, na madrugada desta terça-feira, dia 18, ele foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) para um leito especial no hospital Anis Rassi, ambos em Goiânia.

Cauan, que começou a ter os sintomas da Covid-19 no dia 7 de agosto, foi diagnosticado com a doença no dia 10 e internado no dia 12. Três dias depois, no último sábado, dia 15, o sertanejo precisou ser transferido para outra unidade de saúde por precisar de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de pacientes com coronavírus.

Agora, Cauan está no hospital Anis Rassi e a publicação esteve em contato com um familiar, que deu detalhes sobre a transferência. Segundo o parente, a mudança de unidade de saúde não está relacionada ao tratamento oferecido pelo hospital anterior, que apresentava resultados satisfatórios.

De acordo com o site, o último boletim divulgado pelo médico que cuidava de Cauan no IOG, Wandervan Azevedo, declarou que o artista estava em estado grave, porém estável. Ele também fazia uso de máscara de ventilação não invasiva para auxiliar a respiração, já que ele respirava de maneira espontânea. Uma tomografia revelou que os pulmões chegaram a 70% da capacidade de funcionamento comprometidos pela doença.

Procurada, a assessoria de Cauan ainda não se pronunciou sobre o estado de saúde dele atualmente.

Familiares contaminados

De acordo com o G1, alguns familiares de Cauan também contraíram a doença. O pai, João Luiz Máximo, e a namorada do artista, Mariana Guimarães Moraes, estão infectados. Já o irmão, Fernando Máximo, conseguiu se curar após ficar dez dias internado numa Unidade de Terapia Intensiva.

A publicação afirma que Fernando, que também é medico e secretário estadual de Saúde de Rondônia, está em Goiânia para acompanhar de perto o tratamento de Cauan.

Mensagens de apoio

Assim que a internação de Cauan foi divulgada, muitos cantores sertanejos se pronunciaram. A dupla João Netto e Frederico, por exemplo, escreveu:

Está em nossas orações, você ficará bem meu amigo! Logo vamos te ver novamente nos palcos ! Tenho fé nisso! Estamos aqui as ordens!

Já a ex-BBB e cantora Gabi Martins disse:

Vai sair dessa!!! Vai dar tudo certo.

Famosos como Simone e Simaria, Gusttavo Lima e Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, também mandaram mensagens de apoio.