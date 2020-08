Ter Stegen é operado, para até novembro e Neto será titular do gol do Barcelona

18/08/2020 | 11:15



Em um clima de indefinição por conta da demissão do técnico Quique Setién, oficializada na última segunda-feira, e da procura por um novo treinador - o holandês Ronald Koeman é o mais cotado -, o Barcelona divulgou nesta terça-feira que o goleiro alemão Marc-André ter Stegen passou por uma operação no joelho direito e ficará sem jogar até novembro. Assim, o brasileiro Neto passa a ser o titular do gol do clube catalão.

"Ter Stegen foi operado hoje (terça-feira) de forma satisfatória da lesão no tendão rotuliano do joelho direito. O goleiro alemão estará em recuperação por aproximadamente dois meses e meio", informou o Barcelona em suas redes sociais e no site oficial.

Em seu Instagram, o goleiro havia se pronunciado um dia antes da operação. "Vou me submeter a uma intervenção no tendão do meu joelho. Os especialistas médicos e eu discutimos para fazer esta 'limpeza', pois houve algumas irritações no início desta temporada. É uma intervenção proativa a fim de prevenir e preparar para o futuro. Vou precisar de algumas semanas para me recuperar e voltar a 100%. Estou calmo e positivo sobre a situação; voltarei em breve. Mais uma vez, obrigado por todo o apoio que tenho recebido. Agradeço imensamente!", disse.

Ter Stegen foi um dos principais destaques do Barcelona nas competições da temporada 2019/2020. Em 46 jogos, foram 36 pelo Campeonato Espanhol, oito pela Liga dos Campeões da Europa e dois pela Copa do Rei. O goleiro alemão conseguiu terminar uma partida sem tomar gols em 15 partidas.

Mas na sua última participação em campo, na sexta-feira passada, levou oito de uma vez só na derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique, no estádio da Luz, em Lisboa, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.