Marcelo Adnet fala sobre acusações de assédio de Marcius Melhem: - Não sou juiz desse caso para bater o martelo sobre o que aconteceu ou não

Na última segunda-feira, dia 17, Marcelo Adnet foi o convidado do Roda Viva, programa da TV Cultura. Em determinado momento, ele foi questionado sobre se não estaria defendendo seu amigo, Marcius Melhem, que foi acusado de assédio moral e sexual por atrizes da TV Globo - inclusive por Dani Calabresa, ex de Adnet. A jornalista Vera Magalhães questionou se ele não estaria passando pano para o amigo.

Primeiro, o humorista, que em breve será pai, começou dizendo o seguinte:

- Eu acho o seguinte. Eu acho que existem coisas que realmente a nossa opinião pode soar de maneira leviana. Por que? Eu vou explicar para você. Quando eu falo de fazer um quadro de humor sobre a política brasileira, eu tenho muita clareza sobre o que eu estou consumindo na imprensa, sobre as notícias que nós lemos e aquilo que eu transformo para fazer o meu trabalho. Quando a gente fala de um caso grave eu acho que não é um caso de opinião. É um caso de lei. Mas se você está pedindo a minha opinião, e o que eu acho, eu acho o seguinte: se alguém comete um assédio em um ambiente de trabalho, por exemplo, isso é uma coisa inadmissível, é uma coisa que não cabe.

Em seguida, lembrou de sua própria experiência:

- Eu quero lembrar a vocês que eu fui abusado duas vezes, uma vez na infância e outra na pré-adolescência, e eu sei como as vítimas sofrem, como as vítimas são a ponta mais fraca de tudo isso. Portanto, eu não tenho poder de polícia para decidir. Portanto, eu não vou dizer que sim e nem que não porque a minha opinião é exatamente a opinião da dúvida. Porque quando nos apressamos em dar uma opinião condenatória ou não, nós aí sim estamos sendo levianos. Eu estou sempre do lado da vítima. Sempre. Para mim não tem nenhuma questão sobre isso. Para mim não tem nenhuma dúvida, não há como você ter um ambiente de trabalho onde você tenha que conviver com algum tipo de assédio. Isso é inadmissível. Isso tem que ser combatido de uma maneira séria nas instituições, nas empresas, na vida pessoal da gente. Eu acho que esse é um assunto realmente muito sério. O que eu estou dizendo para você é que eu não sou juiz desse caso para bater o martelo sobre o que aconteceu ou não.

Por fim, ainda diz:

- Em respeito a todos, inclusive as vítimas, que se elas um dia quiserem, puderem, isso é uma decisão que não é minha, elas têm todo o direito de vir a público e esclarecer as coisas. E eu posso voltar sim a falar desse assunto um dia que eu tiver informações ou tiver uma posição mais sólida quanto a uma questão mais séria. Eu não tô falando de futebol ou de Carnaval ou de um tema leve. É um tema sério, sim, e que envolve muita gente. Eu não posso nem pesar para um lado e nem para o outro. Mas a minha posição de neutralidade é a favor, óbvio, da vítima. Eu já passei por isso, eu sei o que é, mas eu não posso ser o juiz de uma situação que eu não sei qual é o material, eu não seio que de fato aconteceu.

Após as acusações virem à tona, Melhem foi afastado da TV Globo e, recentemente, teve o seu contrato encerrado.