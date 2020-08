Zilu Camargo entra na Justiça para receber parte da venda de jatinho de cinco milhões de reais de Zezé Di Camargo

18/08/2020 | 10:10



Zilu Camargo, ex-esposa de Zezé Di Camargo, ainda está brigando na Justiça por conta da partilha de bens. Ela quer, por exemplo, 15 milhões do ex e, agora, segundo informações do jornal Extra, quer parte do valor do jatinho particular de Zezé que foi vendido recentemente.

De acordo com a publicação, o sertanejo possuía, ao lado do irmão Luciano, um avião Citation II, e que é avaliado em cinco milhões de reais. Zilu quer receber, então, 25% do valor da venda do jatinho. No processo, ela diz que não foi informada sobre os detalhes da venda e nem do valor da negociação do avião - metade seria dela e do ex-marido.

Agora, o advogado de Zilu está pedindo uma perícia para saber por quanto o avião foi vendido e também o quanto sua cliente tem direito a receber. A juíza responsável pelo caso negou o pedido em primeira instância, mas Zilu vai recorrer.

Vale citar que, recentemente, Zezé venceu três processos contra a ex. Os filhos do ex-casal, Wanessa e Igor Camargo prestaram depoimentos contra a mãe, o que teria favorecido o sertanejo.