Reintegração de posse gera manifestação em Diadema

18/08/2020 | 08:04



A reintegração de posse de terreno em Diadema, embaixo da Rodovia dos Imigrantes, em área de domínio da Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), não foi pacífica. Logo cedo, por volta das 6h, os policiais chegaram e, logo depois, cerca de 100 barracos do local pegaram fogo. Os moradores fizeram barricadas em protesto.

O músico Misael Souza Marcelino, 29 anos, um dos líderes do movimento, reclama que a polícia não deu nenhum encaminhamento do que as famílias devem fazer a partir de agora. "Estamos todos na rua em meio a uma pandemia", reclama. Funcionários da Ecovias e o Corpo de Bombeiros apagaram o incêndio, que chegou a atrapalhar a visibilidade dos veículos na via. Os barracos foram derrubados.

A prefeitura de Diadema disse, em nota, que o terreno se localiza em uma área do Estado sob responsabilidade da Ecovias, que solicitou a reintegração de posse. "Desse modo, é responsável por todos os procedimentos ligados a essa ação, bem como pelo acolhimento das pessoas que se localizavam nessa área." O documento diz ainda que na ocasião da ocupação, em 21 de junho, as famílias tentaram ocupar também um terreno de responsabilidade do município, mas foram impedidas pela Guarda Civil Municipal de Diadema.